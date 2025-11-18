Coca-Cola celebra l’Italia dello sport: svelati i Tedofori Olimpici del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026

In occasione del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, Coca-Cola annuncia alcuni dei Tedofori Olimpici che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo percorso attraverso l’Italia: Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. Atleti iconici, ciascuno con una storia di impegno e passione, che incarnano i valori di eccellenza, inclusione, resilienza e spirito di squadra.
Con le loro esperienze e il loro esempio, questi campioni rappresentano il cuore pulsante dello sport italiano e testimoniano il ruolo centrale che Coca-Cola riconosce allo sport come motore di crescita sociale, unione e partecipazione.