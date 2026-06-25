Panchina Nazionale: irrompe Antonio Conte

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte torna in corsa per il ruolo di CT dell’Italia. Apertura del tecnico leccese e possibile sorpasso a Roberto Mancini nelle prossime ore. L’ex Inter e Manchester City non incontrerebbe il totale gradimento della Federazione.
Dopo l’elezione di Giovanni Malagò, il nodo panchina della Nazionale sarà sciolto nelle settimane a venire. Il ritorno di fiamma prepotente con Antonio Conte può segnare una svolta.
Italia, Conte riprende quota come CT
Per quanto tra Mancini e la FIGC risulti già esserci l’accordo economico, una seconda parentesi del tecnico campione d’Europa non sembra convincere i vertici del calcio italiano. La figura di Conte raccoglierebbe maggiori consensi, sebbene ci sia una quadra tutta da trovare.