ITALIA

Panchina Nazionale: irrompe Antonio Conte

Vincenzo Letizia 25 Giugno 2026 0 36 sec read

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello SportAntonio Conte torna in corsa per il ruolo di CT dell’Italia. Apertura del tecnico leccese e possibile sorpasso a Roberto Mancini nelle prossime ore. L’ex Inter e Manchester City non incontrerebbe il totale gradimento della Federazione.

Dopo l’elezione di Giovanni Malagò, il nodo panchina della Nazionale sarà sciolto nelle settimane a venire. Il ritorno di fiamma prepotente con Antonio Conte può segnare una svolta.

Italia, Conte riprende quota come CT

Per quanto tra Mancini e la FIGC risulti già esserci l’accordo economico, una seconda parentesi del tecnico campione d’Europa non sembra convincere i vertici del calcio italiano. La figura di Conte raccoglierebbe maggiori consensi, sebbene ci sia una quadra tutta da trovare.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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