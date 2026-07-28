BOLLETTANDO

Lazio nel caos: dal caso-Polymarket all’incubo abbonamenti, per i bookie prende quota lo spettro della retrocessione

Vincenzo Letizia 28 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Dopo una stagione a dir poco da dimenticare, dentro e fuori dal campo, la Lazio non sta certo vivendo un’estate serena. Il caso-Polymarket, la piattaforma di mercati di previsione oscurata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con cui i biancocelesti avevano un accordo di sponsorizzazione da 19 milioni di euro, è solo l’ultimo capitolo di un momento nerissimo. Prosegue, infatti, la protesta dei tifosi, che si traduce nei pochissimi abbonamenti sottoscritti finora anche dopo l’apertura della fase di vendita libera, e non bisogna scordare la necessità di operare un mercato a saldo zero, dopo il blocco dello scorso anno. Tutti aspetti che influenzano negativamente l’avvicinamento del club alla prossima stagione e che incidono anche sulle previsioni dei bookmaker: come riporta Agipronews, infatti, per i betting analyst di William Hill lo spettro della retrocessione è in lavagna a 25,00. Una quota non indifferente per quella che rimane, comunque, una delle quadre più importanti della Serie A; per dare un metro di paragone, basti pensare che la Fiorentina, un’altra “big” che lo scorso anno la B l’ha sfiorata davvero, vede ora l’ipotesi della retrocessione a 90 volte la posta. E se invece questo momento, prolungato, di difficoltà diventasse il motore di un’impresa insperata? Magari proprio lo scudetto, che su 888sport si gioca a quota 67,00. D’altronde, il gruppo squadra sa già cosa aspettarsi, dopo aver già vissuto una stagione da incubo in cui, nella parte finale, ha dimostrato grande coesione riuscendo anche a riaccendere la corsa per l’Europa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. E ora sulla panchina siede Gennaro Gattuso, uno che non si è mai tirato indietro, né da giocatore e né da allenatore, e sa cosa vuol dire faticare e lottare per i propri obiettivi.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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