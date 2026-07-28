BOLLETTANDO

Allenatore Nazionale, è il giorno decisivo? Mancini stacca tutti (1,20), Conte insegue a 3,50

Vincenzo Letizia 28 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Ore decisive per il futuro della panchina azzurra: l’attesa sta per finire dopo ore di altissima tensione politica e sportiva. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha assicurato che entro la giornata di oggi – martedì 28 luglio – verrà scelto il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Lo snodo fondamentale sarà il Consiglio Federale in programma alle ore 12:00, chiamato a riportare l’ordine dopo un lunedì ricco di colpi di scena, contrassegnato prima dalla rinuncia ad Andrea Pirlo e, soprattutto, dalle clamorose dimissioni del duo composto da Paolo Maldini e Leonardo.

In un clima di grande incertezza, la lavagna dei bookmaker registra il ritorno a una sfida classica: come riporta Agipronews, Roberto Mancini vola in quota ed è offerto a 1,20 dagli analisti di Goldbet e Better, staccando il primo inseguitore, Antonio Conte, proposto a 3,00. Si torna dunque all’antico, riproponendo il duello tra i due tecnici che già da mesi figuravano in cima alla lista dei favoriti per la guida degli Azzurri.

Tuttavia, considerati i continui ribaltoni della giornata di ieri, non sono escluse ulteriori sorprese dell’ultimo minuto. Resiste infatti la candidatura di Thiago Motta, dato a 5,00, mentre resta defilata la pista interna che porta al ct dell’Under 21, Silvio Baldini (a 9,00).

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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