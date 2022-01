Serie A: per lo scudetto è fuga Inter, in quota il Napoli scavalca il Milan

ROMA – Il gol all’ultimo respiro segnato da Dzeko contro il Venezia ha permesso all’Inter di tornare al successo in Serie A e di allungare sul secondo posto – con una partita da recuperare per i nerazzurri – ora distante quattro lunghezze. Per i bookmaker è ormai quasi certo ormai il bis tricolore per gli uomini di Inzaghi: i nerazzurri sono offerti a 1,19 su Planetwin365, quota che sale leggermente, a 1,25, secondo i betting analyst di 888sport.it.

Dopo il pari del Milan nel big-match contro la Juventus e la vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana, sono ora i partenopei la prima rivale dell’Inter per lo scudetto, in quota tra 8 e 10, con il Milan salito a 9 su Planetwin365 e addirittura a 12 su 888sport.it. Più attardata l’Atalanta, proposta tra 11 e 12, mentre sembra ormai impossibile la clamorosa rimonta della Juventus, che oscilla tra quota 19 e 26.

CC/Agipro