Esclusiva PA – Sandro Mazzola: “Scudetto? Sfida tra Inter e Napoli fino alla fine. Questo Benevento mi piace molto”

Abbiamo raggiunto l’ex attaccante di Torino, Inter e della Nazionale italiana, Sandro Mazzola, con il quale abbiamo analizzato la corsa scudetto e le ultime vicende in casa Napoli. Un giudizio anche sul campionato del Benevento del presidente Oreste Vigorito e un commosso ricordo sulla recentissima scomparsa di Gianni Di Marzio ex tecnico del Napoli.

Mazzola, come vede questa corsa scudetto tra Inter, Napoli, Milan, ma aggiungerei anche l’Atalanta.

“E’ una bella lotta. Il Napoli lo vedo favorito sul Milan, mentre bisogna fare attenzione all’Atalanta. Ha dei calciatori che vanno tenuti in considerazione. Del Napoli mi piace il suo gioco ed è una squadra che sa attaccare bene. Dovrebbe trovare un maggiore equilibrio in difesa. Con gli organici al completo, Covid permettendo, Inter e Napoli sono le squadre che possono dire la loro fino alla fine”.

Come avrebbe gestito la vicenda Insigne. Un rapporto che poteva andare diversamente. C’erano i margini, a suo avviso, per continuare ancora insieme?

“Secondo me si poteva trovare una soluzione diversa. Bisognava farlo prima per non arrivare a questo punto”.

Con la partenza di Lorenzo il calcio italiano perde un calciatore importante. E’ un peccato. Qual è il suo pensiero?

“E’ vero. Insigne mi è sempre piaciuto: sa inventare, lanciare, partire in dribbling. E’ un peccato che vada via. Non credi ci sia stata la volontà di trattenerlo veramente”.

In Canada sarà difficile anche per Mancini sarà difficile seguirlo. E’ d’accordo?

“Spero di no. Mancini troverà il modo per seguirlo anche da lì”.

Un suo ricordo su Gianni Di Marzio, un grande uomo, tecnico preparato, che ci ha lasciato in questi giorni.

“Ho un grande ricordo di Gianni. E’ stato un grande dolore apprendere della sua dipartita. A lui mi legano diversi ricordi. Gianni era una persona diretta, nera uno che non mollava mai”.

Scendiamo di categoria: un suo giudizio sul Benevento allenato da Fabio Caserta, che negli ultimi giorni di mercato si è rinforzato dagli arrivi di Petriccione, Forte e Farias.

“Mi piace molto. In questo campionato può avere un ruolo importante. Ho visto qualche gara e mi è sembrata una squadra ben organizzata e determinata. Bisogna lasciarli lavorare. Sono fiducioso e credo in una promozione diretta. Hanno un grande presidente, che fa parte di quelle poche persone che danno ancora valore ai sentimenti”.

Tornando al Napoli, in questi giorni si è parlato di un possibile ingresso nei ranghi societari del proprietario di Amazon, Jeff Bezos. Come vedrebbe un suo possibile arrivo?

“Sarebbe un grande colpo, che aprirebbe ai tifosi grandissime prospettive. De Laurentiis, comunque, è un presidente sempre pieno di sorprese. Vedremo cosa succederà”.

Si va verso un calcio che avrà sempre più proprietari stranieri. Da un certo punto di vista è un peccato, anche se dobbiamo considerare che pochissimi, ormai, sono in grado di fare investimenti importanti per i rispettivi club.

“Sono completamente d’accordo con te. Condivido la tua giusta osservazione. C’è poco da aggiungere, speriamo che resti qualche presidente italiano”.