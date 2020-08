Champions League, Barcellona-Napoli: a Gattuso serve l’impresa, l’1-2 azzurro vale 14 volte la posta

ROMA – Leggi Barcellona-Napoli e il primo nome che salta alla mente è quello di un ventiquattrenne di Lanus che dai blaugrana, nell’estate di 36 anni fa, passò agli azzurri cambiandone per sempre la storia. I tempi di Maradona, però, sono lontani e oggi, dall’altra parte, c’è un altro Diez argentino che fa paura, Leo Messi. Il pareggio al San Paolo, all’andata, mette i catalani in una posizione di forza per il passaggio ai quarti di Champions League, secondo i betting analyst di 888sport.it: la vittoria del Barça è data a 1,64 contro il 5,40 azzurro, mentre il pareggio al novantesimo è in quota a 4,20. La squadra di Setien è nettamente favorita anche nel testa a testa secco per il passaggio del turno, a 1,35 contro il 3,25 degli azzurri. Visto il gioco prevalentemente offensivo delle due squadre, l’Over, in bacheca a 1,62, è sensibilmente più basso dell’Under, 2,30. Quanto ai possibili risultati esatti, il 2-1 per il Barcellona si gioca a 8,00 mentre quello per il Napoli pagherebbe 14 volte la posta. Al contrario l’1-1 che bisserebbe il risultato dell’andata portando la sfida ai supplementari è dato a 7,50. Difficilmente le porte rimarranno inviolate e se si parla di gol il nome più gettonato non può che essere quello di Messi: per i quotisti di 888sport.it l’argentino che sblocca la sfida vale 4,10, mentre lo 0-1 firmato da Dries Mertens si gioca a quota raddoppiata, 8,50.

