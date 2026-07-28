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Gli appuntamenti di Castel di Sangro – Il sindaco annuncia tre importanti incontri in piazza del Plebiscito

Armando Fico 28 Luglio 2026 0 35 sec read

Nell’imminenza dell’arrivo del Napoli, in quel di Castel di Sangro, il primo cittadino della località abruzzese ha annunciato tre importanti appuntamenti con i tifosi, che si terranno in Piazza del Plebiscito. Il primo vedrà la presentazione dello staff tecnico di Max Allegri, il secondo darà voce a quattro giocatori del Napoli che rispnderanno alle domande dei loro sostenitori. Infine, l’ultimo vedrà la presentazione dell’intera squadra. Il sindaco Angelo Caruso ha, poi fatto intendere che non ci saranno limitazioni al pubblico, le porte dello stadio Patino saranno quasi sempre aperte per assistere agli allenamenti. Inoltre come anticipato, in questo stadio, si svolgeranno tre amichevoli internazionali, a pagamento. Il primo test è previsto per mercoledì 5 agosto contro gli spagnoli dell’Osasuna.

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