Michele Criscitiello su TMV – “Campionato pazzo, il Napoli, stasera, ha un’occasione più unica che rara!”

Il noto giornalista campano di “Sportitalia” Michele Criscitiello ha scritto su TMV sugli eventi di quest’ultimo turno di campionato che definisce pazzo, dopo il capitombolo dell’Inter in casa contro il Sassuolo e del pari del Milan contro la Salernitana, ultima in classifica. Ma ecco qui di seguito quanto scritto dall’esperto di mercato:

“E’ stato un fine settimana di pura follia ma, alla fine, questo è il bello della serie A. In questa stagione, a differenza degli anni scorsi, può succedere davvero di tutto. L’Inter che sembrava avviata verso il secondo titolo di fila, in poche giornate, ha dilapidato il grosso vantaggio accumulato in precedenza ed ora è stato persino superato dai cugini e rischia di essere scavalcato pure dagli azzurri. Infatti, il Napoli, a Cagliari, ha un’occasione più unica che rara da sfruttare al meglio. Il Milan che ha conseguito, a stento, un pari a Salerno, ha perso altri due punti, l’Inter si è letteralmente inceppata, l’Atalanta ha perso a Firenze e la Juve non è andata oltre l’ 1-1 nel derby con il Torino. Un torneo, quindi, assurdo ma avvincente per i calciofili. Oggi, tocca al Napoli scendere in campo in Sardegna per giocarsi un asso clamoroso da calare sul tappeto verde, contro la squadra di Mazzarri. Regali così, accadono una volta all’anno, per cui sarebbe incredibile non approfittarne. “