Victor Osimhen: Napoli vive di calcio, sarebbe una favola vincere lo Scudetto

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista al Daily Mail dove ha raccontato chi fosse il suo idolo fin da bambino: “ Ho sempre ammirato Drogba . Quando ho segnato 10 gol ai Mondiali U15 uno dello staff della Nigeria mi ha mostrato un tweet di Drogba: ero scioccato, non avrei mai pensato che uno come lui scrivesse delle cose così su un giovane attaccante. Quel tweet mi ha dato una motivazione incredibile. Mi è stato di grande aiuto. Un giorno mi sveglio e vedo che mi ha scritto su Instagram facendomi i complimenti “. L’attaccante nigeriano ha poi parlato della concreta possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto: “ Se riusciamo a vincere lo Scudetto per il Napoli, la città non sarà più come prima . Quando giri per strada i tifosi hanno le lacrime agli occhi, non hanno più vinto il campionato dai tempi di Maradona e ora ci sono veramente vicini. Qualche volta si presentano sotto casa di noi giocatori alle 2 di notte per dimostrarci il loro amore. Napoli vive per il calcio e ho immaginato più volte come esploderà la città se riuscissimo a vincere lo Scudetto “.

Vincenzo Letizia

