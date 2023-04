Lobotka: sarà difficile vedere questo Napoli anche il prossimo anno

« Osimhen ? Per me è tra i primi al mondo con Benzema, Haaland e Lewandowski. Anche se siamo pressati possiamo semplicemente calciare una palla lunga e lui la raggiunge» ha continuato nella sua intervista all’agenzia Associated Press. E Kvaratskhelia ? «Nessuno lo conosceva. Ora penso che sia una delle tre, quattro migliori ali del mondo. Quando gli dai lo spazio per giocare uno contro uno non hai la possibilità di prenderlo». Difficile pensare a un Napoli così il prossimo anno: «Ci sono alcune squadre per cui tutti sognano di giocare. Sappiamo che contano molto i soldi. Se qualcuno ti offre 120 milioni per Osimhen è difficile dire no ».

«La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te». Stanislav Lobotka non è sembrato ai suoi livelli nelle ultime due uscite, ma il cuore e cervello del Napoli ha voglia di riprendersi la scena subito contro il Milan : «Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre. E quando io sento la fiducia posso mostrare la mia qualità. In estate tutti hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo ci ha dato maggiore libertà . Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo. Ma per questi tifosi io morirei in campo».

Vincenzo Letizia

