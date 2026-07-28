SORTEGGIO CHAMPIONS 26/27 – Il Napoli conoscerà le proprie avversarie il giorno 27 agosto

Reso noto, finalmente,il giorno in cui ci sarà il sorteggio Champions 26/27. Naturalmente, conosceremo il mega girone eliminatorio, soltanto subito dopo la conclusione dei preliminari di qualificazione.della prestigiosa manifestazione continentale. Le 36 squadre qualificate, Napoli compreso, sapranno le compagini da affrontare, nella prima fase del torneo, il giorno 27 di agosto. Gli uomini di Allegri attendono con ansia, questa data cruciale, in compagnia di Inter, Roma e Como, ovvero le altre tre rappresentanti italiane qualificate. La nuova formula della Champions League ha eliminato i gironi tradizionali a favore di una lega unica dove ogni squadra inconterà otto avversari diversi. Questo sistema ha aumentato il numero di partite, rispetto agli ani passati ed ha modificato completamente la dinamica della manifeatazione.