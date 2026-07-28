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Castel di Sangro – Il Napoli, giovedì partirà per l’Abruzzo, ancora assenti 13 calciatori

Armando Fico 28 Luglio 2026 0 54 sec read

Terminata la prima fase del ritiro in Trentino, dopodomani il Napoli partirà per Castel di Sangro, per concludere il precampionato estivo. Gli azzurri rimarranno in Abruzzo fino al 13 di agosto.Il sindaco della cittadina vicino Roccaraso, Angelo Caruso è pronto ad accogliere la truppa napoletana e naturamente i tantissimi sostenitori  degli azzurri.

il Napoli di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di tanti giocatori nel primo giorno del secondo ritiro. Mancheranno, infatti, all’appello i seguenti giocatori: AlissonLuccaGutierrez, MilinkovicNeresGilmourBeukemaLangOliveraLukakuDe Bruyne, e McTominay. Ben 12, oltre a Lindstrom,sicuro partente. Allegri, quindi, dovrà ricorrere agli azzurrini della Primavera, già impiegati in precedenza. Dopo una breve vacanza, Aurelio De Laurentiiis sta per  affrontare una nuova settimana zeppa  di impegni, in quel di Castel di Sangro. Il giorno 31 ci sarà una doppia seduta di allenamento allo Stadio Teofilo Patino., in vista della prima amichevole internazionale dei partenopei, contro l’Osasuna. Nel frattempo, l’ex allenatore del Milan ha dato ai suoi tre giorni di riposo, per riprendere, poi le attività in Abruzzo. Un premio, a sorpresa, molto gradito dalla rosa.

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