Gli interventi di Stefano Sorrentino, Massimo Maccarone e Fabio Mandarini a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Sorrentino, ex portiere

“Il Napoli è un gradino indietro a Inter e Milan e quando non hai l’abitudine a giocare per certi obiettivi, nel momento decisivo si viene meno come è accaduto agli azzurri. Ospina è un grade portiere e non si discute, ma da italiano farei giocare tutta la vita Meret. Ha dimostrato in giovane età di essere uno dei più forti, forse solo secondo a Donnarumma. La convivenza tra due grandi portieri non è semplice perché il portiere è un ruolo particolare. Non puoi avere due Cristiano Ronaldo o due Messi. Certo, non deve esserci troppa differenza tra il primo e il secondo portiere, ma chi gioca titolare deve essere più forte. L’intervento di Meret su Zanoli non è rigore perché ha prima parato. Discorso diverso sarebbe stato se non avesse toccato il pallone. Continueremo a far polemica finché non ci saranno delle regole precise”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore

“Il cammino del Napoli si è complicato nelle ultime due uscite. Mertens merita la conferma perché è un giocatore che ha dimostrato tanto al calcio italiano e al Napoli. E’ attaccato alla maglia, ai tifosi, alla città e i giocatori che hanno questo carisma li terrei sempre perché sono un valore aggiunto sia in campo che fuori. Con l’uscita di Insigne, a Napoli vedrei bene Berardi. Può essere determinante in tante partite, ha lo spunto per far male e mi piacerebbe vederlo in azzurro. Bajrami ha grandi qualità, ma al momento non lo vedrei come un titolare a Napoli quindi può crescere, ma ha bisogno ancora di tempo”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista

“L’incontro tra Spalletti e De Laurentiis? Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto per cui non credo si possa parlare di ribaltoni, lo escluderei. Spalletti è un allenatore molto ambizioso e al di là delle singole partite in cui tutti possono sbagliare, credo sia all’altezza di coronare la sua carriera con lo scudetto. Il Napoli ha una rosa ampia e di qualità e immagino che Spalletti chieda al presidente di uniformare il mercato anche a quelle che sono le sue idee. Il discorso su Zanoli che fece all’università ad esempio, è stato un chiaro segnale perché disse che se si voleva vincere bisognava affidarsi a giocatori di esperienza e immagino che sia proprio questa la chiesta del tecnico. Penso sia difficile che Mertens possa rifiutare un rinnovo col Napoli, dopo le tutte dichiarazioni d’amore. Compirà 35 anni a breve, sa perfettamente quali sono i parametri di ingaggio della società e mi sembra anche troppo innamorato della città per andare via a cuor leggero. Credo che la sua sia una scelta già fatta”.