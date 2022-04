IL FISCHIETTO – EMPOLI vs NAPOLI, dirige Marinelli di Tivoli, Banti al Var

Il match di domenica pomeriggio, alle 15, Empoli vs Napoli, valido per la giornata numero 34 del massimo campionato italiano, sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli, in provincia di Roma. Gli assistenti del fischietto laziale saranno Lo Cicero e Mastrodonato, il IV Uomo Colombo, mentre in sala Var ci sarà il duo Banti-Vivenzi. Per la cronaca Marinelli vanta solo tre precedenti con il Napoli che vediamo qui di seguito:

Bologna-Napoli 0-2 del 17 gennaio 2022

Napoli-Empoli 0-1 del 12 dicembre 2021

Crotone-Napoli 0-4 del 6 dicembre 2020

Dunque, tre successi su tre per gli azzurri, non c’è che dire: un arbitro portafortuna era proprio quello che ci voleva per Insigne e soci che hanno promesso di non mollare la presa in queste ultime cinque gare rimanenti.