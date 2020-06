Il Mattino: “Stasera sugli spalti dell’Olimpico tifosi virtuali a sostenere i protagonisti in campo”

Un vero peccato che una così importante finale di Coppa Italia, peraltro tra due big del calcio italiano debba disputarsi a porte chiuse per misure di sicurezza contro la pandemia ancora presente nel mondo intero. Tuttavia stamane il quotidiano napoletano “Il Mattino” ha annunciato una bella novità: sugli spalti dell’Olimpico di Roma saranno presenti dei tifosi virtuali in virtù della realizzazione di una serie di grafiche speciali, opportunamente eseguite per dare sostegno e calore ai protagonisti in campo. Tale grafica virtuale è stata prodotta ed integrata mediante un software di elaborazione digitale da un’Azienda dell’Irpinia, la IacoGroup, da molti anni leader del settore. Si tratta sicuramente di un’iniziativa lodevole organizzata dalla Coca Cola, title sponsor del torneo, non solo per rendere meno soli i giocatori ma anche per dare una visione Tv più coinvolgente dando la sensazione di avere il pubblico sulle tribune. Le gradinate dello stadio saranno riempite con coreografie digitali. Inoltre è prevista pure l’interazione dei fan grazie allo sviluppo di un filtro Instagram che li proietterà direttamente all’interno dell’impianto romano.