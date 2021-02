Osimhen, notte tranquilla. Non ha ricordi dell’incidente, ma a breve sarà dimesso

Ha trascorso una notte tranquilla, Victor Osimhen, ricoverato da ieri sera all’ospedale Papa Giovanni XXIII°di Bergamo. Il centravanti del Napoli è tuttora in osservazione e tra qualche ora, dopo gli ulteriori accertamenti programmati, verrà dimesso e potrà fare ritorno a Napoli. La tac a cui è stato sottoposto subito dopo l’arrivo in ospedale ha evidenziato un trauma cranico, motivo per cui è stato necessario trattenerlo. Il giocatore è assistito anche da Raffaele Canonico, il medico sociale, che è rimasto a Bergamo. I due rientreranno tra qualche ora. Domani, Osimhen dovrà essere sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti del caso, presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove verrà visitato dal primario di neurochirurgia, il professor Alfredo Bucciero.

Passata la grande paura, adesso, Osimhen dovrà osservare un periodo di riposo così com’è previsto dal protocollo sanitario in casi del genere. Il nazionale nigeriano salterà sicuramente la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì sera al San Paolo, contro il Granada. Il trauma cranico riportato e il conseguente ricovero in ospedale, comporterà un recupero graduale. La sua presenza è in dubbio anche per la gara di campionato, contro il Benevento di domenica, nonostante le sue condizioni non destino preoccupazioni.