Napoli – Spunta uno striscione fuori lo stadio Maradona, contro il tecnico Spalletti che lo invita a fare le valigie

Assurdo striscione apparso, ieri a Napoli, fuori lo stadio di Fuorigrotta, contro il tecnico azzurro Luciano Spalletti, invitato ad andare via perché ritenuto, ovviamente, da una frangia di tifosi partenopei l‘unico colpevole del mancato scudetto. Lo striscione recitava: “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje” . Naturalmente era ispirato al furto della sua auto avvenuto ad ottobre scorso, furto che il trainer azzurro ha sempre sminuito dicendo che sono cose che accadono dappertutto. Dunque, alcuni sostenitori azzurri vogliono che l’allenatore toscano lasci la panchina del Napoli, ciò sta a significare che attualmente il feeling con la tifoseria è totalmente morto. Eppure Spalletti pareva aver instaurato un ottimo rapporto con la piazza napoletana che ha sempre ringraziato ed esaltato. Invece, ora è tutto cambiato c è astio, delusione e rabbia ed il mister è diventato il capro espiatorio dell’insuccesso dei giocatori. Dopo quest’ultima vicenda, occorrerà comprendere le mosse della società di De Laurentiis e la prospettiva di un possibile divorzio non è affatto da accantonare pur essendoci un contratto fino a giugno 2023. Mah, cosa accadrà a fine stagione lo scopriremo solo vivendo.