IL FISCHIETTO – NAPOLI vs GENOA, dirige Fabbri di Ravenna, Abisso al Var

Per l’ultima partita casalinga degli azzurri, Napoli vs Genoa, in programma domenica pomeriggio a Fuorigrotta, valida per la 37esima di serie A, è stato scelto il signor Fabbri della sezione di Ravenna con cui collaboreranno i giudici di linea Passeri e Costanzo, il quarto uomo Giua ed al Var Abisso e Maggioni. Il fischietto romagnolo ha diretto, in passato, 8 volte il Napoli che, con lui in campo, ha collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.