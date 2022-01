Bargiggia: Giuntoli ha compiuto un altro capolavoro di mercato con l’affare Tuanzebe

Paolo Bargiggia famoso giornalista di Mediaset ed esperto di mercato fa sapere, attraverso il suo sito, sul suo sito, in merito al mercato del Napoli con l’ingaggio del difensore proveniente dalla Premier, Axel Tuanzebe, che il Ds Giuntoli, ha compiuto un altro capolavoro dopo Anguissa. A suo avviso Il dirigente sportivo partenopeo sta operando nel modo migliore per il club di De Laurentiis, mettendo a segno dei colpi non eclatanti ma sempre efficaci. I tifosi azzurri si augurano che anche stavolta il calciatore di origine congolese classe 97, che può fungere sia da centrale difensivo che da terzino e mediano sia il difensore giusto per Spalletti. Ecco quanto scritto da Bargiggia:

“Tuanzebe ha un ottimo fisico e una grande abilità nell’anticipo. Riuscire a convincere il Manchester United a cederlo in prestito secco ad appena 500mila euro è stata un’impresa straordinaria. Il neo acquisto del Napoli percepirà peraltro, fino a giugno solo 800mila euro di ingaggio. Dunque i miei complimenti a Cristiano Giuntoli. ”