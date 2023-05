Giovanni Di Lorenzo – Il capitano azzurro ansioso di alzare al cielo la Coppa Tricolore

Dopo il brillante successo sull’Inter, finalista Champions, di domenica scorsa al Maradona, il capitano del Napoli, peraltro eurogoleador nel match, ha ha rilasciato un’intervista a Bt Sport. Queste le sue dichiarazioni :

“Ho realizzato un bel gol, ma la cosa più importante per noi, erano i tre punti, bisognava vincere per regalare ai nostri tifosi, una grande gioia battendo contro una squadra fortissima come l’Inter. Ci siamo riusciti e quindi siamo tutti contenti. Adesso abbiamo altri piccoli obiettivi da raggiungere, tipo il record dei punti. Mancano due partite alla fine e speriamo di riuscire nell’impresa, chiudendo in bellezza la stagione. Nell’ultima gara con la Sampdoria, alzare la Coppa tricolore al cielo sarà per me e per i miei compagni una forte emozione. Non vedo l’ora che arrivi il 4 giugno. “

