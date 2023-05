Napoli – Per l’erede di Spalletti De Laurentiis punta su Antonio Conte ma………

Oramai sembra tutto deciso sull’addio di Luciano Spalletti al Napoli, dopo la vittoria dello scudetto. Pare che il tecnico toscano non abbia trovato alcuna intesa col patron azzurro, scegliendo di andar via. Pertanto vi è una ridda di nomi sul suo possibile sostituto. Nel totoallenatori c’è anche il nome di Antonio Conte che è sempre stato nel mirino del presidente De Laurentiis. Il massimo esponente del club partenopeo potrebbe virare su di lui, malgrado il notevole ingaggio, al fine di persuadere a restare a Napoli i giocatori più appetiti in Europa. D’altronde l’imprenditore cinematografico predilige degli allenatori dai profili internazionali e di grande personalità. Antonio Conte è un allenatore capace di adattare le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori a disposizione e avendo un esterno come Kvaratskhelia in grado di saltare l’uomo, passare dal 3/5/2, modulo a lui caro, ad un 4-2-4 non sarebbe affatto un problema. Attualmente l’ex tecnico del Tottenham intende rimettersi in gioco per tornare a vincere ed una squadra come il Napoli, già competitiva sia in serie A, che in Champions, sarebbe un’ottima soluzione. Naturalmente ci sarebbe l’intoppo dell’ingaggio che supera di non poco il tetto della società, ma De Laurentiis, per poterlo avere sulla panchina azzurra sarebbe anche disposto a fare un’eccezione e salire di un paio di milioni, a patto che il mister gli possa venirgli incontro, abbassando le pretese.

Fonte: Gazzetta dello Sport