Enrico Varriale: “Far giocare la serie A, con più di 80 calciatori positivi al covid è una pazzia”!

Enrico Varriale, giornalista napoletano ed ex direttore della Redazione sportiva della Rai, sul suo profilo Twitter ha scritto un messaggio mettendo in evidenza il grosso problema della pandemia che si sta abbattendo sul nostro campionato. Nel dettaglio riportiamo le affermazioni del noto personaggio televisivo:

“Vedo, giustamente, grande attenzione sul tennista Djokovic no vax che non rispetta le regole osservate dai suoi colleghi, mentre nel calcio, in una situazione attuale che vede ben 83 calciatori contagiati dalla nuova variante del coronavirus e quindi fermi ai box, far disputare le prossime giornate di campionato è una vera pazzia, sia perché è in gioco la salute e sia perché in questo modo la massima serie è, sportivamente, falsata. Dare l’ok alle gare dell’Epifania il cui match clou della prima giornata di ritorno, Juventus-Napoli, conta tantissime defezioni per covid è totalmente sbagliato.