Trabzonspor show: le nuove maglie presentate con un video speciale girato a Napoli nel segno di Hamsik

C’è tutta l’essenza di Napoli – l’unicità dei suoi vicoli, la maestosità del Lungomare, il profumo del caffè e l’immancabile tradizione della pizza, fino al volto intramontabile di Diego Maradona impresso sui murales del centro – nel suggestivo video di presentazione delle nuove divise ufficiali del Trabzonspor. Il club turco ha infatti scelto proprio il capoluogo campano come splendida location d’eccezione per il lancio della propria collezione per la prossima stagione calcistica, una mossa che ha stupito e incuriosito le tifoserie di entrambe le sponde.

A fare da straordinario “trait d’union” tra le due realtà calcistiche non poteva che essere Marek Hamsik. Lo storico e amatissimo capitano azzurro ha legato indelebilmente il proprio nome anche al club di Trebisonda, dove ha militato con successo dal 2021 al 2023. Lo slovacco appare non a caso diverse volte all’interno della clip promozionale, un dettaglio che ha contribuito a rendere il filmato immediatamente virale sui principali canali social nel giro di pochissimo tempo.

Il video, della durata complessiva di circa quattro minuti, attraversa alcuni dei luoghi più iconici e identitari della città, con scene girate all’interno dello storico Gran Caffè Gambrinus e tra i vicoli del Rione Sanità. Tra immagini di bambini che giocano felici a pallone per strada, la vera protagonista resta Napoli, impersonata da una modella che indossa la nuova maglia del Trabzonspor e si lascia sedurre dalle bellezze della città prima di concedersi la classica sosta per una pizza e un caffè. La risposta del web è stata entusiasta: tra i tantissimi commenti spiccano proprio quelli dei tifosi napoletani, desiderosi di ringraziare la società turca per questo splendido e inaspettato omaggio alla città.