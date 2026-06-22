CALCIOMERCATO

MERCATO AZZURRO – L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, conferma che il portiere serbo del Napoli andrà via

Armando Fico 22 Giugno 2026 0 42 sec read

Vanja Milinkovic-Savic, come ha confermato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, a Sportitalia,  lascerà il Napoli, dopo una sola stagione di militanza in azzurro. Il club di De Lurentiis, intanto ha cominciato a sondare il terremo alla ricerca di un sostituto affidabile. La scelta di cedere il portiere serbo apre a nuovi scenari per il mercato in entrata; voci di corridoio parlano di due portieri nel mirino di Manna; sotto i riflettori Kovar, portiere della Repubblica ceca e Vicario, due nomi, sicuramente di livello, per rimpiazzare l’ex granata. L’addio di Milinkovic Savic  dovrebbe liberare risorse finanziarie che il Napoli vuole investire in altri reparti. Nella prossime settimane sapremo chi indosserà la casacca azzurra tra i pali, nel frattempo  il club partenopeo prosegue nella costruzione di una squadra in grado di competere ai massimi livelli, nella prossima stagione, sia in campionato che in Europa. 

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