TUTTI GLI UOMINI DI MAX A NAPOLI

Nelle prossime ore Allegri si libera dal Milan per poi firmare un triennale con il club azzurro. Con lui il fedele vice Landucci; Abbruscato resta anche dopo il ciclo con Conte.

Si apre ufficialmente una nuova era all’ombra del Vesuvio. Massimiliano Allegri è pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale, dopo aver risolto gli ultimi dettagli burocratici per liberarsi dal Milan. Insieme al tecnico toscano, si delinea la mappa del nuovo staff che lo accompagnerà in questa avventura azzurra, un gruppo di lavoro che unisce fedelissimi storici e importanti conferme.

La Spalla: l’intoccabile Marco Landucci

Al fianco di Max ci sarà, come sempre, Marco Landucci. L’uomo di fiducia, la spalla che negli ultimi anni ha seguito Allegri in ogni singola avventura calcistica, rivestirà un ruolo a metà tra il vice allenatore e il collaboratore tattico di campo (una figura che ricorda molto il ruolo che fu di Oriali con Conte). Molto apprezzato dai calciatori per la sua capacità di gestire lo spogliatoio e mantenere la serenità, Landucci ritrova Napoli dopo quel teso faccia a faccia del 2023 con Spalletti ai tempi della Juventus. Acqua passata: oggi la priorità è blindare la retroguardia e trasmettere i segreti di dodici anni di successi condivisi con Allegri.

Le novità e i volti del nuovo corso

Il restyling dello staff tocca da vicino tutti i reparti, a partire dalla gestione dei portieri. La novità principale è rappresentata dall’arrivo di Daniele Borri, collaboratore storico di Allegri sin dai tempi della Juventus e reduce dall’ultima esperienza come vice dello storico preparatore Claudio Filippi (destinato invece a Firenze). Resta ancora da sciogliere l’ultimo nodo legato alle riserve su Alejandro Lopez, preparatore spagnolo che ha contribuito alla crescita dei portieri azzurri dal 2021 a oggi sotto le gestioni Spalletti, Garcia e Conte.

Tra le conferme strategiche spicca quella di Elvis Abbruscato. L’ex attaccante e collaboratore di Conte nelle ultime due stagioni rimarrà a Napoli con la famiglia, portando continuità al progetto tattico e garantendo una transizione fluida grazie alle ottime parole spese per lui dallo stesso Allegri.

A completare il quadro dei collaboratori tecnici ci sarà Francesco Magnanelli. L’ex bandiera del Sassuolo, che aveva già seguito Allegri a Torino guadagnandosi la totale fiducia dell’allenatore, ha vissuto l’ultima stagione al Milan come preziosissima riserva strategica. Una figura che il Napoli ha imparato a conoscere bene da avversario sul campo e che ora metterà le proprie competenze al servizio della causa azzurra.

Mentre il Milan si riorganizza per iniziare un nuovo ciclo sotto la guida di Amorim, Max Allegri è pronto a sbarcare a Napoli per apporre la firma definitiva e dare ufficialmente il via al suo nuovo ciclo triennale.

FONTE: Il Mattino