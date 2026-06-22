CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli, doppio sì: Gila e Khalaili dicono azzurro, ma bisogna trattare con i club

Vincenzo Letizia 22 Giugno 2026 0 1 min read

Il Napoli di Giovanni Manna stringe i tempi e incassa il gradimento totale di due obiettivi primari per la prossima stagione: il difensore della Lazio Mario Gila e l’esterno offensivo dell’Union Saint-Gilloise Anan Khalaili. Se sul fronte degli accordi personali con i calciatori la strada è ormai spianata da tempo, lo scoglio principale resta quello legato alle valutazioni dei cartellini e alle pretese dei rispettivi club di appartenenza.
Per Khalaili, l’Union Saint-Gilloise ha inizialmente sparato alto chiedendo 25 milioni di euro. Il Napoli ha presentato una prima offerta da 15 milioni di euro più bonus, respinta dal club belga che punta a monetizzare al massimo la cessione del talento israeliano, autore di ben 3 reti in Champions League e protagonista di un’ottima stagione.
Sul fronte difensivo, la trattativa per Mario Gila vede una Lazio inizialmente rigida sulla richiesta di 30 milioni di euro. Tuttavia, il presidente Lotito sta progressivamente ammorbidendo la sua posizione. Tra le ipotesi al vaglio per abbassare la richiesta economica c’è l’inserimento nell’affare del cartellino di Lucca in prestito con diritto di riscatto. Un indizio social non trascurabile conferma la forte spinta verso l’azzurro: Majde Khalaili, padre del calciatore, ha iniziato a seguire il profilo Instagram ufficiale del Napoli, scatenando l’entusiasmo dei tifosi.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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