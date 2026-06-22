CALCIOMERCATO

Mario Gila lancia l’ultimatum alla Lazio – “Voglio andare al Napoli” Lotito però pretende 30 milioni

Armando Fico 22 Giugno 2026 0 31 sec read

Il difensore spagnolo Mario Gila ha lanciato un ultimatum alla Lazio, facendo sapere di voler andare solo al Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2027 ma Lotito pretende 30 milioni, pur sapendo che Gila, già a gennaio,  potrebbe firmare con un’altra società, Naturalmente il presidente  De Laurentiis non ha nessun’intenzione di sborsare una cifra simile ed offre  15 milioni cash. La trattativa, che va avanti  da giorni, tra il direttore  sportivo Giovanni Manna e la dirigenza biancoceleste, resta, per adesso,  in fase di stallo, però la forte volontà del centrale potrebbe rappresentare quel quid in più per sbloccare la situazione. Staremo a vedere l’evolversi della trattativa.

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