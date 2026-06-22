Mario Gila lancia l’ultimatum alla Lazio – “Voglio andare al Napoli” Lotito però pretende 30 milioni

Il difensore spagnolo Mario Gila ha lanciato un ultimatum alla Lazio, facendo sapere di voler andare solo al Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2027 ma Lotito pretende 30 milioni, pur sapendo che Gila, già a gennaio, potrebbe firmare con un’altra società, Naturalmente il presidente De Laurentiis non ha nessun’intenzione di sborsare una cifra simile ed offre 15 milioni cash. La trattativa, che va avanti da giorni, tra il direttore sportivo Giovanni Manna e la dirigenza biancoceleste, resta, per adesso, in fase di stallo, però la forte volontà del centrale potrebbe rappresentare quel quid in più per sbloccare la situazione. Staremo a vedere l’evolversi della trattativa.