In via di risoluzione la separazione dal Milan di Allegri: il nuovo tecnico azzurro, tra domani e dopodomani, si svincolerà dal club rossonero

Massimiliano Allegri è pronto a legarsi ufficialmente al Napoli. Questione di ore, al massimo due giorni, per completare la formale risoluzione del contratto che lo legava ancora al Milan fino al 30 giugno 2027. L’agente del tecnico, Giovanni Branchini, e l’avvocato Massimo Calvelli sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici con il club rossonero, liberando definitivamente l’allenatore livornese.

Allegri, attualmente in vacanza, è pronto a firmare un contratto triennale con il club di Aurelio De Laurentiis. L’annuncio ufficiale e la successiva presentazione dovrebbero andare in scena a Dimaro nei primi giorni del ritiro estivo, inaugurando ufficialmente il nuovo corso tecnico del club azzurro.

Per quanto riguarda lo staff tecnico che accompagnerà Allegri all’ombra del Vesuvio, sono confermati i suoi storici collaboratori: Landucci, Borri e Magnanelli. Non farà invece parte della spedizione Filippi, che andrà alla Fiorentina. Nello staff rimarranno inoltre i preparatori Abbruscato e Maiuri, già presenti nella precedente gestione societaria. Con 544 panchine in Serie A alle spalle, Allegri si appresta a guidare la sua quarta big italiana con l’obiettivo di riportare il Napoli ai vertici del calcio nazionale.

Corriere dello Sport