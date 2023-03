Stadio Maradona – Sale la febbre azzurra, impossibile trovare biglietti per le prossime gare interne della stagione

Il Napoli è nel momento clou della stagione, in cui , quasi vinto lo scudetto,. mira anche ad andare il più lontano possibile anche in Champions League. Per questo motivo è diventata un’impresa reperire un biglietto per presenziare allo stadio Maradona, nelle prossime partite di campionato e Coppa. In un batter d’occhio, appena messi in vendita i preziosi tagliandi, si registra il sold out. Molti tifosi napoletani, quindi, resteranno fuori e dovranno assistere alle gare soltanto dalla Tv. Neanche i giocatori possono fare più nulla per procurarsi i tanto ambiti biglietti omaggio, dedicati alla famiglia e agli amici. Domenica sera, pertanto, a Fuorigrotta, nel big match col Milan ci sarà il tutto esaurito per spingere la formazione di Spalletti all’ennesima vittoria che consentirebbe un ulteriore passo in avanti verso il traguardo tricolore.