NAPOLI – Giacomo Raspadori torna a disposizione di Spalletti, stamane allenamento in gruppo

Dopo circa un mese e mezzo di assenza, stamane, l’ex attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori tornerà ad allenarsi con tutto il gruppo, per essere disponibile nella prossima gara di campionato di domenica sera, al Maradona contro il Milan. Il calciatore azzurro smania di dare il suo apporto alla squadra in questo finale intensissimo di stagione che vede il Napoli impegnato su due fronti. Oltre a Jeck , un altro giocatore potrebbe tornare a disposizione di Spalletti, ovvero Diego Demme. L’italo-tedesco, fermo a causa di un affaticamento muscolare, sembra essere sulla via della guarigione ma si aspetterà l’allenamento odierno per valutare al meglio le sue condizioni. Il Napoli, in questo momento delicatissimo, dove sono in ballo scudetto e Champions ha bisogno di tutti i componenti della rosa. Attualmente rimane in infermeria il solo Bereszynski, che come ricorderete, accusò due settimane fa, una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero, tuttavia non dovrebbero essere lunghi, il polacco potrebbe andare in panchina per la partita con il Lecce del 7 aprile. anticipo del venerdì santo, a cinque giorni dalla partitissima di andata a, San Siro, contro i rossoneri, valida per i quarti di finale della maggiore competizione continentale.