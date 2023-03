CHAMPIONS LEAGUE – NAPOLI vs MILAN, prezzi ufficiosi dei biglietti per il match del 18 aprile al Maradona

Tutti i tifosi napoletani attendono con ansia l’uscita dei biglietti per il match di ritorno di Champions League, con il Milan, per tentare di accaparrarsi il preziosissimo tagliando. A tutt’ora non vi è ancora l’ufficialità né della data della messa in vendita né dei prezzi, tuttavia, da indiscrezioni pervenute, sembrerebbero essere abbastanza alti, a partire dagli 80 euro per le Curve, per finire ai 250 della Tribuna Posillipo. Ecco qui di seguiti i probabili prezzi per tutti i settori del Maradona:

Tribuna Posillipo: 250 €

Tribuna Nisida: 150 €

Curva superiore: 60 €

Curva inferiore: 60 €

Distinti superiore: 100 €

Distinti inferiore: 100 €

Tribuna Family: 80 € (adulto)/ 40 € (under 12)