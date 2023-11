Infermeria Napoli – Meret lesione lieve del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, Mario Rui, situazione più grave del previsto

Non giungono buone notizie dall’infermeria azzurra; Meret e Mario Rui, come sappiamo, sono infortunati, il portiere, addirittura, nell’ultima gara con l’Empoli non è proprio sceso in campo, mentre il terzino portoghese è uscito anzitempo, perchè malconcio. Dopo gli esami specifici è risultato che Meret ha lamentato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, invece a Mario Rui è stata diagnosticata la lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia mancina. Una brutta tegola, quindi, per il nuovo allenatore del Napoli che dovrà rinunciare all’esterno sinistro per circa quaranta giorni, meno grave, invece la situazione dell’estremo difensore friulano, il quale resterà fermo, al massimo, per una quindicina di giorni. Alla luce della lunga assenza del portoghese, il Napoli potrà contare ,per la fascia sinistra bassa, sul solo Olivera nelle prossime impegnative partite di campionato e Coppa. A questo punto, la società potrebbe anche ricorrere al mercato degli svincolati per avere alternative. Attualmente sarebbero disponibili Mustafi e Jerome Boateng, ma non è detto che non si aspetti gennaio per trovare difensori più affidabili. Qualora Mazzarri volesse, in qualche occasione, ricorrere al suo modulo prioritario, ovvero il 3/5/2, numericamente i difensori sarebbero, per ora, solo quattro, per cui occorrerebbero altri due giocatori per questo ruolo. Sta di fatto, tuttavia, che, alla ripresa del campionato, il tecnico di San Vincenzo riproporrà il 4/3/3 canonico che più si addice alla squadra che con Spalletti ha sbaragliato la concorrenza.