DE LAURENTIIS, RITORNO AL PASSATO – Rumors di mercato parlano di un possibile arrivo di Pierpaolo Marino per un’operazione nostalgica

Secondo rumors di mercato, come annunciato dal giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia, Aurelio De Laurentiis, dopo l’ingaggio di Mazzarri, starebbe meditando di far tornare alla sua corte anche il direttore, attualmente libero, Pierpaolo Marino, suo primo collaboratore in serie C, all’epoca dell’acquisto del Napoli dal fallimento. Una sorta di operazione nostalgica che riporta al passato. Il ds, dunque verrebbe per fare il mercato invernale di gennaio. A quanto pare il presidente azzurro si è accorto dell’importanza di un direttore sportivo con gli attributo ed ha capito che l’addio di Giuntoli è stato un brutto colpo per il club partenopeo. Le partenze di Spalletti e dell’ex Carpi, hanno destabilizzato società e giocatori che no hanno più ritrovato il bandolo della matassa. Il presidente, sempre lungimirante in passato, oggi si trova in netta difficoltà. L’aver ingaggiato, in estate, Rudi Garcia è stato un grosso sbaglio, il tecnico transalpino non si è dimostrato all’altezza del compito di rimpiazzare Spalletti. Una specie di boomerang che gli si è ritorto contro. Tuttavia colpevolizzare il solo allenatore ex Roma non è giusto, le responsabilità di questo andazzo poco felice in campionato sono da suddividere equamente tra De Laurentiis, giocatori e tecnico.