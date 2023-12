LE INTERVISTE – Meret: “Non sono un portiere che fa parate da fotografi, sul tiro di Horta fatto ciò che dovevo”

Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di ‘Sky’ ha commentato la vittoria per 2-0 contro lo Sporting Braga e il clean-sheet, il primo da quando è arrivato Walter Mazzarri: “E’ stata una buona partita da parte nostra, l’abbiamo gestita bene fin dall’inizio. Abbiamo subito un po’ troppe occasioni, ma era importante non subire gol e ritrovare quella compattezza necessaria per guarda avanti”.

Qual è il vostro obiettivo?

“Proveremo ad arrivare il più avanti possibile, siamo vogliosi di giocare il prossimo turno. Volevamo gli ottavi e ora non vogliamo fermarci, qualsiasi squadra ci capiterà andrà affrontata con l’attenzione di oggi”.

Ci spieghi la parata su Horta?

“Non sono un portiere che fa parate da fotografi, era un tiro molto forte e sono riuscito a deviarlo sopra la traversa con la mano di richiamo. Ho fatto ciò che dovevo, era importante in quel momento non subire gol”.

Stasera siete sembrati più attenti sui traversoni

“E’ vero. Abbiamo fatto molto meglio sulle marcature, eravamo molto più vicini agli uomini. E’ stato importante lavorarci tanto in settimana, sono cose su cui lavoriamo e oggi credo il Napoli abbia fatto un passo in avanti”.

Come giudichi Natan?

“Ora sta giocando anche in un ruolo non suo e lo sta facendo con la massima applicazione, è un gran lavorare e ci dà una mano dove serve. Ha tanto da migliorare ma ha potenziale. Kim? Quest’anno c’è lui, ci sono altri ragazzi e chiunque gioca prova a fare il massimo”.

