Anticipo serie A 16esima giornata Genoa ~ Juve 1-1

Il primo anticipo di serie A valido per la sedicesima giornata di campionato, disputato ieri sera a Marassi tra il Genoa e la Juventus è terminato in parità per 1 a 1. Bianconeri avanti con un rigore di Chiesa sono stati raggiunti dai padroni di casa. Ora la squadra di Allegri si trova ad un solo punto dai nerazzurri di Inzaghi che però devono ancora giocare la loro parità. Se l’Inter vincesse allungherebbe il vantaggio sulla seconda a quattro punti e andrebbe in fuga . Intanto oggi si giocano i soliti tre anticipi del sabato tra cui Napoli – Cagliari alle 18 al Maradona. Gli uomini di Nazzatri tenteranno di sfatare il tabù casalingo in campionato che dura da due mesi e mezzo. Sarà la volta buona ?