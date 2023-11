EURO 2024 – Domani sera l’Italia di Spalletti torna in campo a Roma, contro la Macedonia del nord

Seconda e ultima sosta del campionato per dare spazio alla nazionale italiana di Spalletti che, domani sera, all’Olimpico di Roma, incontrerà la Macedonia del nord per la prima delle due decisive gare di qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri non possono permettersi il lusso di sbagliare dopo la sconfitta in Inghilterra se vogliono raggiungere l’obiettivo della partecipazioni ai prossimi campionati europei che si terranno in Germania tra giugno e luglio dell’anno che verrà. Tra Macedonia e Ucraina, occorrono quattro punti per essere sicuri del passaggio, senza disputare gli spareggi. In realtà, la vera concorrente diretta della nostra nazionale è l’Ucraina che affronterà lunedì in Germania, in quel di Leverkusen, già sconfitta, all’andata per 2 a 1. La classifica del girone C vede al primo posto i britannici, ormai, con in tasca il pass per la manifestazione continentale, sul secondo gradino c’è proprio l’Ucraina con 13 punti in 7 gare disputate, mentre l’Italia è a quota 10 con una partita in meno. Contro Elmas e soci bisognerà giocare molto meglio rispetto al match giocato in casa loro, dove il risultato fu di 1 a 1. Diverse le novità volute dal Ct azzurro che ha convocato, per la prima volta, Colpani del Monza e Cambiaso della Juve. Stando alle ultime indicazioni, le probabili formazioni di domani dovrebbero essere le seguenti:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, Kean. CT: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. CT: Milevski.