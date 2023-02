La Strega cade anche col Venezia e sprofonda all’ inferno: 1-2 al Vigorito

Situazione delicata per Benevento e Venezia. Entrambe le squadre hanno una situazione difficile di classifica. È un match da non sbagliare. Nel Benevento saranno assenti Glik e Letizia ma in campo ci sono i nuovi acquisti Tosca e Jureskin. Questa la formazione iniziale di Cannavaro: Paleari tra i pali con Veseli, Leverbe e Tosca a comporre il trio difensivo. A centrocampo Improta, Tello, Schiattarella, Acampora, Jureskin. In attacco Pettinari, La Gumina.

Negli ospiti il tecnico Vanoli manda subito in campo il nuovo acquisto Ellertsson. Esordio in difesa per Hristov e Carboni in difesa. Questo l’ undici iniziale: Joronen in porta. Hristov, Ceppitelli, Carboni in difesa. Candela, Ellertsson, Jajalo, Tessmann, Zampano in mediana. Pohjanpalo, Pierini a formare la coppia di attaccanti.

Arbitra il match il signor Sacchi della sezione di Macerata.

La gara

Al 3′ ospiti in vantaggio sugli sviluppi di una punizione dal limite dell’area calciata da Pierini. Grave la leggerezza di Paleari che si fa beffare sul suo palo. Piove sul bagnato al Vigorito. Il Benevento ha grandi difficoltà ad imbastire qualche azione degna di nota. Altro pericolo per la Strega al 15′: Pohjanpalo serve in profondità Ellertsson che va in contrasto con Paleari ma il rimpallo fa perdere il pallone sul fondo. Giallo per Acampora che commette fallo su Jajalo al 17′. Strega senza idee, molle nei contrasti e prevedibile nei passaggi. Ammonito Schiattarella per fallo su Ellertsson al 38′. Al 43′ lancio di Schiattarella e incomprensione tra Hristov e Candela. Ne approfitta Pettinari che calcia al volo ma il palo salva Joronen. Concessi quattro minuti di recupero e allo scadere è Tello, sugli sviluppi di un corner, a siglare il pareggio approfittando di una deviazione di testa del compagno di squadra Veseli.

Si attende una ripresa con più nerbo da parte del Benevento. Conclusione da fuori area per il Venezia al 51′: ci prova Ellertsson ma il pallone va fuori. Al 56′ nel Venezia entrano Svoboda, Beghetto e Busio al posto di Hristov, Zampano e Tessmann. Risponde il Benevento al 59′ con Simy, Ciano e Viviani per Pettinari, Improta e Acampora. Cartellino giallo per Jureskin che al 60′ commette fallo su Busio. Nuovo cambio nel Venezia al 66′: esce Pierini ed entra Johnsen. Strega che replica con Karic che rileva Schiattarella. Nuova frittata per il Benevento che va sotto di nuovo: al 70′ Candela mette il pallone al centro e Pohjanpalo anticipa tutti siglando il raddoppio.

Ancora Venezia al 74: Johnsen serve Pohjanpalo, Tosca si oppone e il tiro di Candela viene toccato da Leverbe: pallone fuori di poco. Cannavaro mette dentro anche El Kaouakibi al posto di Leverbe al 75′. Immediata anche la sostituzione del Venezia che inserisce Andersen per Ellertsson alle prese con i crampi. Giallo per Viviani al 77′: gioco pericoloso su Johnsen. A nulla serve la confusione del Benevento per cercare il pareggio. Nervi a fior di pelle. All’ 89′ Viviani spinge Johnsen a gioco fermo. Secondo giallo ed espulsione per il calciatore del Benevento e giallo per Johnsen. Concessi sei minuti di recupero. Nulla di fatto. Notte fonda per il Benevento che esce tra i fischi. Fallito un match troppo importante.