IL PUNTO SULLA A – Ultima giornata: Roma e Atalanta in Europa League, Juve in Conference, spareggio tra Verona e Spezia per la salvezza

Al termine del campionato di serie A 2022/23, manca solo un ultimo verdetto, quello che uscirà dallo spareggio salvezza tra Verona e Spezia che hanno chiuso il torneo a pari punti. Da quest’anno, infatti, è stata introdotta la nuova regola che prevede il confronto diretto, in campo neutro, tra due compagini in lotta per lo scudetto, l’Europa, o la permanenza nella serie, che, a fine torneo, hanno conquistato gli stessi punti. Scaligeri e liguri, ieri sera, hanno perso entrambe, rispettivamente a Milano, sponda rossonera, per 3 a 1 e all’Olimpico per 2 a 1 contro la Roma. Gli altri risultati della domenica hanno visto i successi dell’Atalanta, con il Monza per 5 a 2, del Napoli, al Maradona, a spese della Sampdoria, per 2 a 0 ed infine della Juventus, a Udine per 1 a 0. Grazie a questi risultati i bergamaschi e i giallorossi vanno in Europa League. mentre i bianconeri conquistano la Conference, sempre che l‘Uefa non squalifichi la compagine juventina per un anno.