ITALIA

Italia, ribaltone in corso: addio a Maldini e Leonardo dopo 16 giorni!

Redazione 27 Luglio 2026 0 1 min read

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma adesso siamo vicini a quella che sarà l’ennesima svolta per il calcio italiano: secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo sono pronti a lasciare i propri incarichi all’interno della Federazione dopo appena 16 giorni di lavoro.

Quanto accaduto è frutto di quanto successo nel corso delle ultime ore: decisiva, evidentemente, la situazione legata alla scelta del commissario tecnico e la questione legata ad Andrea Pirlo sviluppatasi negli ultimi giorni.

L’ex centrocampista di Milan, Juventus e della stessa Nazionale era stato indicato proprio da Maldini e Leonardo come profilo ideale per guidare l’Italia; il tutto, poi, è naufragato evidentemente anche per quelle che sono state indicazioni arrivate dalla stessa Federazione.

Da qui, evidentemente, uno strappo non più riducibile e la posizione ferma da parte degli stessi Maldini e Leonardo di farsi da parte dopo appena 16 giorni di lavoro all’interno della FIGC. Da capire, adesso, come Giovanni Malagò andrà a gestire una situazione che continua a tenere il calcio italiano all’interno di un clima di grande incertezza.

Con l’addio di Maldini e Leonardo, la Federazione dovrà comunque proseguire con la scelta del Commissario Tecnico dell’Italia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla preferenze dello stesso Malagò è senza dubbio Roberto Mancini. Sullo sfondo resta Antonio Conte, profilo indicato invece dai club della Lega Serie A.

Fantacalcio.it

avatar dell'autore
Redazione
Vedi la biografia completa

Redazione

View More Posts

Bruscolotti: “Conte non è un babysitter, i calciatori si assumano le proprie responsabilità”

Il leggendario “Palo ‘e fierro” Giuseppe Bruscolotti difende Antonio Conte dopo il ko con la Lazio: “Professionisti strapagati, non serve l’allenatore per trovare le motivazioni”.

20 Aprile 2026 0 1 min read

McTominay su Conte: “Mi chiede sempre di più, il Napoli deve alzare il livello”

Scott McTominay, protagonista del nuovo corso azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Como. Il centrocampista scozzese ha sottolineato la voglia di crescere […]

1 Novembre 2025 0 29 sec read

LUTTO – Si è spento Salvatore Garritano

Si è spento all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante, di Torino, Atalanta Sampdoria, Bologna e Sorrento. Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955 […]

12 Novembre 2025 0 20 sec read

Napoli-Verona: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Elmas, Hojlund. All. Conte Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Valentini, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, […]

7 Gennaio 2026 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui