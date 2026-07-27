Italia, ribaltone in corso: addio a Maldini e Leonardo dopo 16 giorni!

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma adesso siamo vicini a quella che sarà l’ennesima svolta per il calcio italiano: secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo sono pronti a lasciare i propri incarichi all’interno della Federazione dopo appena 16 giorni di lavoro.

Quanto accaduto è frutto di quanto successo nel corso delle ultime ore: decisiva, evidentemente, la situazione legata alla scelta del commissario tecnico e la questione legata ad Andrea Pirlo sviluppatasi negli ultimi giorni.

L’ex centrocampista di Milan, Juventus e della stessa Nazionale era stato indicato proprio da Maldini e Leonardo come profilo ideale per guidare l’Italia; il tutto, poi, è naufragato evidentemente anche per quelle che sono state indicazioni arrivate dalla stessa Federazione.

Da qui, evidentemente, uno strappo non più riducibile e la posizione ferma da parte degli stessi Maldini e Leonardo di farsi da parte dopo appena 16 giorni di lavoro all’interno della FIGC. Da capire, adesso, come Giovanni Malagò andrà a gestire una situazione che continua a tenere il calcio italiano all’interno di un clima di grande incertezza.

Con l’addio di Maldini e Leonardo, la Federazione dovrà comunque proseguire con la scelta del Commissario Tecnico dell’Italia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla preferenze dello stesso Malagò è senza dubbio Roberto Mancini. Sullo sfondo resta Antonio Conte, profilo indicato invece dai club della Lega Serie A.

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