Napoli saluta la Val di Sole e ora tocca a tre big della serie A femminile, con Roma Inter e Como ci sarà grande calcio anche ad agosto



DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 27 LUGLIO 2026 – Dalla serie A maschile alle top formazioni del campionato di serie A femminile in Val di Sole il passo è brevissimo e così nella valle del fiume Noce si continuerà a respirare grande calcio anche ad agosto

Oggi dopo pranzo il Napoli ha salutato Trentino al termine di 11 giorni di duro lavoro nella SKI.IT Arena: l’amichevole di domenica contro la Carrarese, conclusasi con il successo per 2 a 0 degli azzurri con le reti di Hojlund e Giovane su rigore, ha chiuso di fatto il 15.o periodo di preparazione in altura degli azzurri a Dimaro Folgarida, ma l’estate “dei ritiri” solandri è tutt’altro che terminata.

È l’estate calcistica della Val di Sole, che ha abbracciato anche il Modena (a Mezzana) e il Padova (a Pejo), ambiziose formazioni di serie B, proseguirà all’insegna del calcio femminile.

A Pejo è già arrivata l’Inter, che si tratterrà sino a sabato primo agosto: reduce da due secondi posti consecutivi in campionato, la compagine nerazzurra ha già iniziato a sudare agli ordini del neoallenatore Davide Sassarini e, per la prima volta, comincerà la propria preparazione in Val di Sole.

A Dimaro arriverà – o, per meglio dire, ritornerà – la Roma, reduce da una stagione semplicemente eccezionale, visto che nella scorsa annata le giallorosse hanno centrato un fantastico “double”, vincendo sia il campionato che la Coppa Italia.

Affidata a Gianpiero Piovani, ex allenatore di Brescia, Sassuolo e Inter, la formazione capitolina salirà animerà nuovamente la SKI.IT Arena dove si allenerà dopo la fortunata e splendida esperienza dello scorso anno. La Roma arriverà in Val di Sole mercoledì 29 luglio e si tratterrà sino al 7 agosto.

E non è finita qui, perché a Mezzana, a partire dal primo agosto, avvicendando il Modena in un’ideale staffetta calcistica, arriverà anche il Como femminile, fresco di promozione in serie A e con grandi ambizioni. A guidare la compagine lariana sarà l’allenatrice Selena Mazzantini, che in Val di Sole inizierà a lavorare in vista della prossima stagione con le biancoblù che non vogliono essere assolutamente delle “meteore” ma puntano a consolidarsi nelle zone alte della massima serie.

Chiuso il ritiro del Napoli ora avremo in valle alcune della squadra più blasonate del calcio italiano femminile – commenta Luciano Rizzi, presidente dell’APT Val di Sole -. La nostra destinazione turistica si conferma ideale per la preparazione delle squadre di calcio ed anche di altre discipline. Non a caso ad agosto avremo i Mondiali Uci di Mountain Bike disciplinat che da vent’anni vede la Val di Sole grande protagonista in campo internazionale. Non è quindi un caso se negli anni si è trasformata da pratica agonistica spettacolare in una nuova offerta turistica, sempre più apprezzata.