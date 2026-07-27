BOLLETTANDO

Allenatore Nazionale, nuovo colpo di scena: Maldini e Leonardo verso le dimissioni, per i bookie Mancini torna in pole

Vincenzo Letizia 27 Luglio 2026 0 39 sec read

ROMA – Ancora colpi di scena nella telenovela sul nuovo allenatore della Nazionale. Dopo il naufragio della candidatura di Andrea Pirlo, per i rapporti con la società di scommesse russa Fonbet, Thiago Motta sembrava il nuovo nome in “pole position”. Ma ora tutto cambia di nuovo nelle quote dei bookmaker. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo consigliere Leonardo vanno verso le dimissioni dopo una riunione con il presidente Malagò che pare non aver ricucito lo strappo. Roberto Mancini, riporta Agipronews, torna il favorito, in lavagna, a 1,65 su Sisal e Snai, contro il 4,00 di due ore fa. Sorpasso su Thiago Motta che sale da 2,00 a 3,00. Guadagna terreno anche Antonio Conte, passato da 6,00 a 4,00. Più indietro, a 9,00, l’ipotesi Raffaele Palladino, più vicino alla “linea verde” chiesta da Maldini e Leonardo.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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