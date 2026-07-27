Allenatore Nazionale, nuovo colpo di scena: Maldini e Leonardo verso le dimissioni, per i bookie Mancini torna in pole

ROMA – Ancora colpi di scena nella telenovela sul nuovo allenatore della Nazionale. Dopo il naufragio della candidatura di Andrea Pirlo, per i rapporti con la società di scommesse russa Fonbet, Thiago Motta sembrava il nuovo nome in “pole position”. Ma ora tutto cambia di nuovo nelle quote dei bookmaker. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo consigliere Leonardo vanno verso le dimissioni dopo una riunione con il presidente Malagò che pare non aver ricucito lo strappo. Roberto Mancini, riporta Agipronews, torna il favorito, in lavagna, a 1,65 su Sisal e Snai, contro il 4,00 di due ore fa. Sorpasso su Thiago Motta che sale da 2,00 a 3,00. Guadagna terreno anche Antonio Conte, passato da 6,00 a 4,00. Più indietro, a 9,00, l’ipotesi Raffaele Palladino, più vicino alla “linea verde” chiesta da Maldini e Leonardo.
DVA/Agipro