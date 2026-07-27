BOLLETTANDO

Allenatore Nazionale, clamoroso ribaltone: in quota Thiago Motta sorpassa tutti, tramonta (di nuovo) l’ipotesi Conte

Vincenzo Letizia 27 Luglio 2026 0 47 sec read

ROMA – Una telenovela senza fine con l’ennesimo colpo di scena. Il nuovo favorito per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana – almeno secondo i bookmaker- è Thiago Motta. La linea di Maldini e Leonardo sembra chiara, no a tecnici esperti con un passato in azzurro, ma il nuovo ciclo deve ripartire da un giovane. Secondo gli esperti di Snai e Sisal infatti, riporta Agipronews, in poche ore crolla da 20,00 a 2,00 la quota di Motta nuovo ct. Nonostante l’intervento del presidente della Figc Malagò, che intercettato sulla nomina dell’ex Juventus, non si è sbilanciato: “non posso dire né sì né no”.

Dietro a lui resiste, ancora al secondo posto in lavagna, Roberto Mancini, offerto a 4,00, mentre sembra tramontare – per l’ennesima volta – la pista Antonio Conte, passato dal 2,00 di questa mattina al 6,00 di oggi pomeriggio. Più staccata un altro emergente, figlio della “linea verde” spinta dal duo Maldini-Leonardo, Raffaele Palladino ora visto come nuovo tecnico degli Azzurri a 7,50.

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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