Allenatore Nazionale, clamoroso ribaltone: in quota Thiago Motta sorpassa tutti, tramonta (di nuovo) l’ipotesi Conte

ROMA – Una telenovela senza fine con l’ennesimo colpo di scena. Il nuovo favorito per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana – almeno secondo i bookmaker- è Thiago Motta. La linea di Maldini e Leonardo sembra chiara, no a tecnici esperti con un passato in azzurro, ma il nuovo ciclo deve ripartire da un giovane. Secondo gli esperti di Snai e Sisal infatti, riporta Agipronews, in poche ore crolla da 20,00 a 2,00 la quota di Motta nuovo ct. Nonostante l’intervento del presidente della Figc Malagò, che intercettato sulla nomina dell’ex Juventus, non si è sbilanciato: “non posso dire né sì né no”.
Dietro a lui resiste, ancora al secondo posto in lavagna, Roberto Mancini, offerto a 4,00, mentre sembra tramontare – per l’ennesima volta – la pista Antonio Conte, passato dal 2,00 di questa mattina al 6,00 di oggi pomeriggio. Più staccata un altro emergente, figlio della “linea verde” spinta dal duo Maldini-Leonardo, Raffaele Palladino ora visto come nuovo tecnico degli Azzurri a 7,50.
EMT/Agipro