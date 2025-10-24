IN EVIDENZA

Spinazzola: «Col PSV mancata concentrazione, ora serve fame e compattezza per battere l’Inter»

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 59 sec read

Leonardo Spinazzola non ha ancora metabolizzato la difficile serata del Napoli contro il PSV Eindhoven, sconfitta pesante in Champions League: «Abbiamo preso gol non da noi, è mancata concentrazione e paura di subire reti. Contro il City invece abbiamo resistito 70 minuti in 10 con grande determinazione: da lì dobbiamo ripartire», ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc. L’esterno azzurro sottolinea come i dettagli difensivi siano fondamentali: «Anche un centimetro può fare la differenza. Non dobbiamo mai perdere la fame che ci ha sempre contraddistinto».

Sul fronte tattico, Spinazzola conferma la propria versatilità: «Mi sento a mio agio sia alto che basso, la fascia è sempre quella, cambia poco. Quando pressiamo alti, creiamo pochi spazi agli avversari». La sfida contro l’Inter richiederà massima concentrazione: «Sono fortissimi, con rinforzi e seconde linee di qualità. Ci sarà da lottare su ogni pallone».

Infine, il valore della convocazione in Nazionale per Spinazzola: «Significa che sto facendo bene e mi dà una spinta in più. Il mio unico desiderio è che la squadra vinca, io do sempre il massimo». Un appello chiaro alla compattezza: solo un Napoli unito e determinato potrà invertire la rotta e tornare competitivo su tutti i fronti.

Vincenzo Letizia

