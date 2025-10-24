NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Da Lunedì 27 parte la vendita libera dei tagliandi per Napoli vs Francoforte del 4 novembre prossimo

Armando Fico 24 Ottobre 2025 0 19 sec read

La SSCN comunica alla tifoseria che, da lunedì 27 ottobre, partirà la vendita libera, per quanto riguarda i tagliandi per il match di Champions Legue tra gli azzurri ed il Francoforte, in calendario il prossimo 4 novembre al Maradona alle 18,45. Questi sono i  prezzi praticati dal club per la terza fase :

Settore  

 

 FASE 3
CURVE INFERIORI 40,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 €
80,00 €
DISTINTI SUPERIORI   95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 110,00 €
120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 165,00 €
Armando Fico

