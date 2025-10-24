CHAMPIONS LEAGUE – Da Lunedì 27 parte la vendita libera dei tagliandi per Napoli vs Francoforte del 4 novembre prossimo

La SSCN comunica alla tifoseria che, da lunedì 27 ottobre, partirà la vendita libera, per quanto riguarda i tagliandi per il match di Champions Legue tra gli azzurri ed il Francoforte, in calendario il prossimo 4 novembre al Maradona alle 18,45. Questi sono i prezzi praticati dal club per la terza fase :
|Settore
|
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|40,00 €
|CURVE SUPERIORI
|55,00 €
|80,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|95,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|110,00 €
|120,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|165,00 €