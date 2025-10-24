Napoli-Inter: Højlund in forte dubbio, Neres favorito per il ruolo di punta

In vista del prossimo incontro tra Napoli e Inter, le condizioni fisiche di Rasmus Højlund destano preoccupazione. Il giovane attaccante danese ha avvertito un dolore muscolare e, nonostante il provino decisivo previsto per oggi, la sua presenza in campo è incerta. In caso di forfait, il tecnico Antonio Conte potrebbe optare per una soluzione alternativa in attacco.
Secondo le ultime indiscrezioni, David Neres appare in pole position per ricoprire il ruolo di falso nueve, grazie alla sua versatilità e capacità di adattamento. L’attaccante brasiliano ha già dimostrato il suo valore in questa stagione, contribuendo significativamente alle vittorie del Napoli, tra cui una memorabile corsa solitaria contro la Fiorentina .
Lorenzo Lucca, pur essendo un’opzione naturale per il ruolo di centravanti, potrebbe partire dalla panchina, considerando le sue recenti prestazioni non del tutto convincenti. Il giovane attaccante ex Udinese ha avuto difficoltà a imporsi nelle ultime uscite contro Torino e PSV .
In sintesi, mentre l’incertezza su Højlund persiste, Neres sembra essere la scelta più probabile per guidare l’attacco del Napoli contro l’Inter. La sua esperienza e adattabilità potrebbero rivelarsi decisive in una partita di grande importanza.