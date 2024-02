Milan-Napoli: per i bookie Pioli vede i tre punti, Mazzarri punta su Kvara per curare il mal di trasferta

ROMA – Con Osimhen impegnato nella finale di Coppa d’Africa, domenica sera a San Siro Walter Mazzarri si affiderà a Kvaratskhelia per provare a superare il Milan. Impresa che su Snai e 888sport vale rispettivamente 3,75 e 3,80 volte la posta, con il Napoli che in trasferta, in Serie A, non solo non vince da oltre due mesi, ma non riesce più a segnare. Ecco, quindi, che è proprio il Milan il favorito per i tre punti a 1,90, mentre il pareggio si attesta a 3,65. Kvicha ha ritrovato il gol contro il Verona, e contro il Diavolo vede un’altra rete a 4,50, dietro agli attaccanti rossoneri, tra cui spicca Giroud, in gol a 3, Jovic e Leao a 3,50 e Pulisic a 4.

Le difficoltà realizzative del Napoli non spaventano gli esperti di Planetwin365, che vedono l’Over avanti sull’Under, rispettivamente a 1,72 e 2, così come il Gol, a 1,61, è decisamente favorito sul No Gol, proposto a 2,18. Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-1 viene proposto a 7,57, seguito a ruota dall’1-0 a 8,76, mentre il 2-2, risultato che si è verificato all’andata con il Napoli che ha recuperato il doppio svantaggio nella ripresa, è fissato a 12,34.

AB/Agipro