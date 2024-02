Big Match 24esima giornata di campionato – A San Siro possibile avanzamento di capitan Di Lorenzo a centrocampo

Walter Mazzarri è alle prese con la possibile formazione da mandare in campo, domenica, nel posticipo serale del 24esimo turno di campionato contro i rossoneri di Pioli, terzi in classifica e col morale alto, dopo la vittoria di Frosinone. Il suo dubbio è: confermare il 4/3/3 o tornare al suo credo calcistico basato sulla difesa a tre che dà più copertura al pacchetto arretrato? Se così fosse capitan Di Lorenzo sarebbe dirottato a centrocampo, un pò più avanti dell’abituale zona di competenza, con il norvegese Ostigard dietro di lui a fargli da scudo e con mansioni più offensive, partendo da una posizione più alta. Il tecnico toscano non ha ancora deciso ma tutte le strade portano al ritorno alla soluzione a tre davanti a Gollini, per avere una maggiore copertura, con la presenza di un centrale in più. La gara coi rossoneri, inutile nasconderlo, preoccupa non poco l’allenatore del Napoli al quale andrebbe bene anche un pareggio per non interrompere la scia positiva di questo momento. Tuttavia, qualora si preferisse un assetto difensivistico, come a Roma contro la Lazio, sarebbe penalizzato il protagonista assoluto della scorsa partita, ovvero il talento georgiano match winner , domenica, passata, a Fuorigrotta. Kvaratsdkhelia ha fatto impazzire, con le sue magie, la retroguardia veronese. Trascorso un periodo opaco, il 77 azzurro appare tornato ai livelli della stagione scorsa, in cui si è rivelato tra i migliori calciatori al mondo.