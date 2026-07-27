NM LIVE – Salvatore Esposito, Giubilato, Pasino, Petrazzuolo, Salvione e Cammaroto

NM LIVE – Salvatore Esposito: “Napoli? Allegri è un allenatore vincente e non l’ultimo arrivato, ma è presto per dare giudizi, la rosa è già competitiva, ma serviranno degli accorgimenti”

SALVATORE ESPOSITO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Prime impressioni su Allegri? Il mister sta facendo quello che ha sempre fatto, ma è troppo presto per dare giudizi sul lavoro svolto fin qui. Non bisogna avere pregiudizi, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Allegri è un allenatore vincente, non l’ultimo arrivato, sono ottimista. Serve un sostituto di Buongiorno? Credo che il Napoli possa fare mercato, i soldi non mancano, ma la rosa va prima sfoltita e ringiovanita. I nuovi acquisti saranno tutti più giovani, poi dipenderà dalle priorità del club. Lukaku potrebbe partire, viste anche le parole dell’agente, e anche Lucca non è adatto come riserva di Hojlund, quindi servirebbe un attaccante. La rosa in generale è competitiva, ma serviranno dei piccoli accorgimenti. In difesa andrà fatto qualcosa, Olivera per me non può fare il centrale. Badiashile è un buon difensore, mi piace tanto anche Tiago Gabriel. L’anno scorso sono arrivati diversi giocatori per volontà di Conte, ad esempio prendere Milinkovic-Savic è stato un errore a mio avviso. Per far rifiatare Meret bastava un secondo di buon livello, non un portiere con una valutazione così alta. Poi diversi giocatori non hanno performato, vedremo se con Allegri riusciranno a dire la loro. Il Milan l’anno scorso stava facendo molto bene con Max, poi ha terminato in modo assurdo la stagione. Nazionale? Maldini e Leonardo hanno ricevuto più no del previsto, Pirlo sarebbe stata una seconda scelta. Purtroppo non ci sono garanzie, l’Italia non va ai Mondiali da tre edizioni e non vedo all’orizzonte riforme per una svolta. Quindi perchè mai un grande allenatore come Guardiola o Conte dovrebbero accettare? Ci sono tante carenze tecniche e strutturali, senza cambiare davvero le cose non andremo da nessuna parte. Pirlo sarebbe stata una soluzione d’emergenza per i primi tempi, ma nulla più. Ho delle preferenze? Con delle condizioni diverse punterei su Conte, sarebbe l’unico in grado di risistemare questo giocattolo rotto, ma ci sono delle grandi problematiche, non solo economiche”.

NM LIVE – Giubilato: “Ritiro del Napoli a Dimaro? Ho visto un clima sereno, Allegri è un allenatore esperto, agli azzurri serve un difensore dopo il ko di Buongiorno, riprenderei Juan Jesus”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Confusione in Nazionale dopo il caso Pirlo? Conosco Andrea, abbiamo giocato anche qualche anno insieme. E’ uno dei ragazzi più buoni al mondo, è educato e rispettoso, come calciatore ha sempre fatto la differenza. E’ una persona eccezionale. Criticarlo per una collaborazione con una piattaforma russa è assurdo, hanno calcolato male qualcosa. Infangare un ragazzo del genere non è giusto, la situazione è preoccupante. Ritiro del Napoli a Dimaro? Ho visto un clima sereno, si è lavorato tanto e bene, ci sono ampi margini di crescita a livello conoscitivo e tecnico. Ripartire dopo il biennio di Conte non è facile, ma Allegri è un allenatore esperto, non ha bisogno di consigli. Cosa si porta via di positivo Allegri dal Trentino? La conoscenza dell’ambiente e dei ragazzi, Napoli è una piazza diversa rispetto a tutte le altre. Qui bisogna entrare nella mentalità della gente e del club, credo che Allegri lo abbia fatto molto in fretta. Quando è nervoso si capisce subito, invece l’ho visto sempre molto sereno durante le interviste. Il bilancio è positivo, sono ottimista in vista del futuro. Buongiorno? Il Napoli lo aspetterà, ma intanto serve un difensore centrale. Io non avrei mandato via Juan Jesus, riprenderei lui prendendo poi anche un altro difensore, perchè Buongiorno non dà molte garanzie. De Laurentiis nei momenti di emergenza non si è mai tirato indietro, quindi anche stavolta darà la possibilità a Manna di agire. Con delle uscite sarebbe ancora più contento, ma in difesa andrà fatta un’eccezione. Serve pazienza sul mercato quest’anno? Aspettare il momento giusto è un’ottima strategia, il Napoli potrà attendere per rinforzare la rosa avendo già tanti giocatori. Andrà capita la situazione di Lukaku e De Bruyne ad esempio, ma il Napoli ha il coltello dalla parte del manico”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli, Gatti sarebbe un buon colpo per la difesa azzurra, Allegri ha portato un po’ di leggerezza, Vergara quando sta bene è un giocatore molto importante”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Confusione in Nazionale? Al peggio non c’è mai fine. Pirlo è stato un grande campione, ma come allenatore non ha fatto benissimo fino ad ora, quindi non sarebbe stata un’ottima scelta. Poi sono emerse anche cose extracalcistiche, ma la situazione è drammatica. Guardiola è stata una bella suggestione, ma fin da subito è apparso un’affare difficile. Chi prenderei per la difesa del Napoli? Cubarsì sarebbe un bel colpo, lo vedrei bene in azzurro. A parte gli scherzi, uno come Gatti sarebbe un buon innesto. Bisogna fare un colpo intelligente. Buon feeling tra Allegri e la squadra? Ho visto un clima sereno, ha portato un po’ di leggerezza. Conte è un grandissimo allenatore, ma è un po’ più rigido. Punterei più sui giovani o anche sui senatori come De Bruyne e Lukaku? Sui giovani punterei sempre, poi Allegri farà le sue scelte. Bisognerà capire la volontà di Lukaku e De Bruyne dopo il loro rientro, poi anche il club e l’allenatore diranno la loro. Vergara quando sta bene è un giocatore molto importante, ma di giovani c’è sempre una grande necessità”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Allegri ha stretto un bel rapporto con la rosa, Vergara sta dimostrando di essere un titolare, bene anche Prisco, c’è tanto da fare, ma niente paura”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Non si riesce a trovare una quadra, ma sono d’accordo con Malagò, quella di Pirlo non sembrava una buona scelta. Bisogna però fare una scelta in fretta per ripartire, anche lo stesso Baldini andrebbe bene. Baldini in un momento di difficoltà ha dato dimostrazione di attaccamento. Il blocco Milan non sarebbe stato giusto a mio avviso, ora però va fatta una scelta definitiva. Nel frattempo il Napoli ha terminato il proprio ritiro a Dimaro-Folgarida, Allegri ha stretto un bel rapporto con la rosa, sta facendo le proprie valutazioni. Buone indicazioni contro la Carrarese, ad esempio Vergara sta dimostrando di essere un titolare a tutti gli effetti. Bene anche il giovane Prisco, ma piedi per terra, diamogli il tempo di crescere. Potrebbe anche rimanere in rosa, sarebbe un’alternativa a Lobotka e Gilmour. De Bruyne e Lukaku? Ne ha parlato anche Allegri, attendiamo il loro incontro. Potrebbero essere presenti anche nella festa del 1° agosto per il Centenario, poi rientreranno a Castel di Sangro. C’è ancora tanto lavoro da fare in casa azzurra. C’è entusiasmo anche visto l’arrivo del nuovo allenatore, poi però andrà completata la rosa. Niente paura, non ci sono grandi problemi, c’è solo un problema di abbondanza”.

NM LIVE – Salvione: “Nazionale? Ora in pole ci sono Mancini e Conte, Napoli? Allegri è un ottimo gestore, ha portato serenità”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Confusione in Nazionale? Il pasticcio è evidente, Malagò forse si aspettava una maggiore sintonia con Maldini e Leonardo sui nomi. Pirlo? La collaborazione con la piattaforma russa ha inciso, credo sia stata giusta la scelta di Malagò, quindi spero che Maldini e Leonardo non facciano subito un passo indietro. Nella loro testa c’era Pirlo anche in vista del futuro, ma non si può mettere già fine a questo progetto. In questo momento Mancini e Conte sono in pole per la panchina dell’Italia, ma la situazione può cambiare molto in fretta. Baldini? Non credo, magari uscirà fuori un nome nuovo nelle prossime ore. Mancini e Conte hanno già fatto benissimo in Nazionale in passato, sono due figure di grande spessore. Bilancio dopo il ritiro del Napoli a Dimaro? Allegri è un grande gestore, riesce a stabilire subito un buon clima nello spogliatoio. Vedo una maggiore serenità dopo il biennio di Conte, inoltre abbiamo visto meno lavoro fisico e un maggiore utilizzo del pallone. E’ presto per dare giudizi, ma la squadra è apparsa meno stressata. Vedremo poi come andranno le cose con il gruppo al completo. Al Napoli serve un difensore dopo il ko di Buongiorno? Penso proprio di sì, ma serve pazienza. L’anno scorso si è speso anche troppo pur di prendere subito dei calciatori, quest’anno invece bisognerà aspettare. La scorsa estate, ad esempio, l’Inter ha preso Akanji verso la fine di agosto, forse il miglior difensore della passata stagione in Serie A. De Bruyne? Le sue parole su Conte non sono state belle, lo abbiamo detto anche in passato. Lo ha sottolineato anche Manna, mi sono piaciute le sue dichiarazioni. Vedremo cosa accadrà con De Bruyne e Lukaku, il mercato è imprevedibile, servono però delle offerte concrete. Anguissa? Credo possa restare in azzurro, anche a scadenza di contratto. Poi magari nei prossimi mesi parleranno del rinnovo, ma resta un pilastro del Napoli. Ha anche lo stesso agente italiano di Allegri, questo potrebbe incidere”.

NM LIVE – Cammaroto: “Il Napoli cerca un difensore, il Lecce valuta 30 milioni Tiago Gabriel, il sogno di Manna è Murillo, le ultime su Badiashile, Elmas, De Bruyne, Meret e le uscite”

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Una brutta storia, Maldini non ne esce bene. Pirlo ha fallito ovunque come allenatore, quindi non sarebbe stato comunque il miglior profilo possibile. Ora bisogna fare una scelta, occhio anche al nome di Palladino. Il Napoli ha bisogno di un difensore? Sì, si parla tanto di Tiago Gabriel, ma il Lecce lo valuta almeno 30 milioni, non sarà una trattativa facile. E’ un giovane di talento, ma il Napoli ha bisogno di un difensore veloce e abile anche in campo aperto. Manna sta lavorando, segue anche dei profili all’estero. Il sogno di Manna è Murillo del Nottingham Forest, ma ha una valutazione molto alta di circa 35-40 milioni. Potrebbe dunque spuntare il nome di Badiashile del Chelsea: Manna ha chiesto il prestito, ma il club inglese chiede 15-20 milioni per la cessione definitiva. Futuro di De Bruyne? Potrebbe dire addio al Napoli, ma attendiamo l’incontro con il club e Allegri. Se resta il belga il Napoli farà solo un’operazione di completamento, in quel caso potrebbe rispuntare il nome di Elmas a cifre inferiori. Elmas attende il Napoli e Manna qualche chiamata l’ha già fatta, ma serve pazienza. Allegri sogna Rabiot, ma servirebbe un’uscita pesante. Lucca e Lang potrebbero andare via. Dopo le prime uscite importanti il Napoli farà mercato: non solo un difensore, il club azzurro potrebbe fare qualcosa anche in attacco e in porta, anche perchè Meret non vorrebbe rimanere a scadenza, occhio quindi al nome di Vicario”.