Diaspora Juventus: Openda il primo addio, per i bookmaker Di Gregorio e Gatti i più vicini alla cessione

ROMA – Partita a rilento, l’estate della Juventus sembra ormai destinata a una vera e propria rivoluzione in rosa. Sbloccata la questione Openda, con il belga girato in prestito al Lione, saranno diverse le cessioni in casa bianconera. La prima, inevitabile, sembra quella di Michele Di Gregorio: il portiere ex Monza non ha impressionato negli ultimi mesi, tanto da essere stato accantonato da Spalletti in favore di Perin. La spasmodica ricerca sul mercato di un nuovo numero uno sembra condannarlo all’addio già entro questa sessione di calciomercato, un’opzione – come riporta Agipronewsc – offerta a 1,33 su Sisal.
Non solo Di Gregorio: è vicino ai saluti anche Federico Gatti, che potrebbe ritrovare Allegri a Napoli (partenza data a 1,60 su Planetwin365), seguito a ruota da Jonathan David, bocciato da Spalletti e proposto lontano da Torino a 1,75. Potrebbe essere ai titoli di coda anche l’avventura di Teun Koopmeiners: la cessione dell’olandese è bancata a 2,00, stessa quota prevista per un altro addio pesante come quello di Khéphren Thuram. In bilico, infine, anche la posizione di un titolare come Francisco Conceição, corteggiato dal Liverpool: una sua partenza entro il 1° settembre è data a 3,00 volte la posta.
EMT/Agipro